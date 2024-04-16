أوليفيا ويفر تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

بعد مباراة هى الأسرع فى نصف نهائى بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، قطعت الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الثانية للبطولة، بطاقة التأهل إلى النهائى بعد فوزها على البلجيكية تينى جيليس المصنفة الرابعة للبطولة، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الاشواط التى استمرت 25 دقيقة، كالتالى:

11-6، 11-6، 11-6.

بهذه النتيجة تأهلت الامريكية أوليفا ويفير، إلى نهائى البطولة لمواجهة المصرية نوران جوهر.

بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

