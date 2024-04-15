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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
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شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التراجع في ختام تعاملات اليوم الإثنين 15 ابريل 2024.

اتسمت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بحالة من التقلبات والتذبذب منذ بداية تعاملات اليوم، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيها، وارتفع إلى مستوى 3300 جنيه، وتراجع إلى مستوى 3260 جنيها، ليسجل تراجع بقيمة 20 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 15 دولار لتسجل 2358 دولار.

وبلغ سعر  جرام الذهب عيار 24 نحو  3726 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2794  جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2174  جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 26080 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % وبقيمة 80 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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