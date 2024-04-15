مصرع وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “ القاهرة - أسيوط” الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.



وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ونقل الجثه إلى مشرحه المستشفى ذاته، ورفع رجال المرور أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.