"كيس قمامة".. يكتب السطر الأخير فى حياة مالك سوبر ماركت بالوراق

في وضح النهار، وخلف ستائر سوبر ماركت صغير بمنطقة الوراق، سقط صاحب المكان ضحية خلافات الجيرة، طعنة غادرة من جار لم يرق له رمي القمامة أمام محله.

فجر يوم دامٍ هز أرجاء منطقة الوراق، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود مشاجرة ووقوع قتيل، هرع رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، ليجدوا جثة صاحب السوبر ماركت غارقة في دمائها، وآثار طعنات سلاح أبيض تشوه جثته.

لم يهدأ ضباط المباحث، وبدأت رحلة البحث عن القاتل، جمعت التحريات خيوط الجريمة، وتبين أن خلافات قديمة نشبت بين صاحب السوبر ماركت وجاره بسبب رمي القمامة أمام المحل، تفاقمت الخلافات لتتحول إلى مشاجرة دامية انتهت بمقتل صاحب السوبر ماركت.

مع تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم. وبين أروقة التحقيق، اعترف المتهم بجريمته، كاشفًا تفاصيل اللحظات الأخيرة للضحية.

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.