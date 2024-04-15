القمة 127.. فرحة جنونية وهتافات نارية لجماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلي| شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز” فرحة جنونية وهتافات نارية من لاعبي الزمالك مع المدرجات بعد الفوز بالقمة «127» بقدم الجزيري في شباك الأهلي.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة 127 بين الزمالك والأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي والمؤجل من الجولة الـ10 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 44 و87 ، بينما سجل هدف الأهلي أحمد عبدالقادر في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الثامن.

فريق الأهلي مباراة القمة 127 وهو يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.











