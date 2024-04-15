التموين تلزم أصحاب المخابز إعلان سعر رغيف الخبز والوزن

أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخبز السياحي ستشهد خلال الفترة القادمة تراجعا ملحوظا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن نسبة التراجع تتراوح ما بين 20- 25%، وارجع ذلك إلى أن أسعار الدقيق استخراج 72 تراجعت بالأسواق .

وأكد حماد، أن الدولة تتحمل أيضا فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطن، حيث يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف.

اتفقت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية مع مديرية تموين القاهرة، وعدد من أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة 40%.

واجتمعت شعبة المخابز أمس مع ناصر ثابت مدير تموين القاهرة للوصول إلى السعر العادل لرغيف الخبز السياحى بعد انخفاض طن الدقيق بقيم تراوحت بين 8 و10 آلاف جنيه للطن، وأنه بعد الاتفاق على تخفيض السعر من المقرر أن يسجل الرغيف وزن 70 جم واحد جنيه، والرغيف وزن 90 جم 1.5 جنيه.

كما الزمت مديرية تموين القاهرة أصحاب المخابز أثناء الاجتماع بإعلان سعر رغيف الخبز والوزن فى مكان واضح على باب المخبز، وعلى من يخالف الاتصال بمباحث التموين.

أوضحت أن سعر طن الدقيق الشعبى انخفض من 25 ألف جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه للطن خلال شهرين، وهو ما يستوجب على المخابز الحره خفض أسعارها تماشيا مع متغيرات السوق