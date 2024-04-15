مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شخص في العقد الثاني من العمر، مصرعه مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجه ناريه على طريق «الفيوم سنهور الزراعي »بدائرة قسم شرطة سنهور القبليه بمحافظة الفيوم ، وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد سيطرته على الدراجه فانقلبت، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم سنهور الزراعي بدائرة مركز سنهور القبليه بمحافظة الفيوم بسبب الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبليه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه على طريق الفيوم سنهور الزراعي بدائرة المركز ، ووفاة قائد الدراجة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب دراجه ناريه قبل مدخل قرية عين السليين، وذلك بسبب السرعه الذائدة، ومصرع قائد الدراجة ويدعى" وليد عيد سلطان عبد الجواد ، 26 سنة، ومقيم بمركز سنهور القبليه بالفيوم .

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.