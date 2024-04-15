في ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا.. عبدالفتاح القصري اسم لن يموت

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الإثنين 15 أبريل بذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا الفنان عبدالفتاح القصري، أحد أهم نجوم الكوميديا في فترة الأربعينات والخمسينات ومنتصف الستينات من القرن الماضي، والذي يعد أبرز العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري والعربي بما قدمه من أعمال في مختلف القنوات الفنية سواء السينما، والمسرح، والإذاعة، والتي بدورها أثرت في وجدان الشعب العربي.

أدخل البهجة والسرور إلى قلوب المصريين

أدخل عبدالفتاح القصري البهجة والسرور إلى قلوبنا جميعا، فعاش كل شيء من الشهرة، والمجد، والثروة، والألغاز، والمصائب.. إلخ، له العديد من الجُمل المحددة التي عندما ينطقها تتحول دور السينما إلى حالة من الضحك الهستيري والإغماء، فهو ممثل له ناكهة خاصة، كما نحت في الصخر إلى أن يصنع لنفسه اسمًا بين نجوم الكوميديا الكبار، وعلى الرغم من أنه كان من أكبر كوميديانات مصر، إنما لم يحصل على لقب نجم الكوميديا الأول، بل كان دائمًا النجم المساعد، فقد انحصرت أدواره في الدور الثاني ولم يقدم بطولة مطلقة، حيث يأتي به المنتجين من أجل نجاح العمل.

ينتمى عبدالفتاح القصري لأسرة ثرية، فكان والده يعمل بتجارة الذهب، وتلقى تعليمه بمدرسة "الفرير" الفرنسية في حي الظاهر بالقاهرة، وكان من المتفوقين دراسيًا ومتقنًا للغة الفرنسية، عشق التمثيل منذ الصغر وكانت أُمنية حياته أن يصبح ممثلا مثل نجوم الكوميديا آنذاك، فسعى كثيرا في مجال الفن وخاصة المسرح، فانضم لفرقة عبدالرحمن رشدي المسرحية ولم يستمر بها إلا أيام قليلة حتى أشهرت الفرقة إفلاسها بسبب الضرائب.

انتبه جورج أبيض للفنان عبدالفتاح القصري، ورأى أنه من الكراكترات المميزة، فانضم إلى فرقة جورج أبيض المسرحية ولم يستمر بها أيضا سوى أيام معدودة بسبب موهبته الكوميدية التي لا تتناسب مع الأدوار التراجيدية، فانبهر به الفنان نجيب الريحاني راعي شباب الفنانين آنذاك، وعندما أسند له دور في فرقته المسرحية بإحدى المسرحيات فقد لقى نجاح لم يسبق له مثيل، ومن هنا كانت نقطة الإنطلاقة في مشواره الفني حتى أصبح نجم كوميدي من الطراز الأول.

كوّن عبدالفتاح القصري ثنائيًا فنيًا ناجحًا مع نجم الكوميديا الفنان إسماعيل يس، وقدما العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا منها على سبيل المثال وليس الحصر أفلام: إسماعيل يس في مستشفى المجانين، ابن حميدو، إسماعيل يس في متحف الشمع، حرام عليك، إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة، والآنسة حنفي، وغيرها من الأعمال التي لاقت شهرة واسعة.

ويعد فيلم "ابن حميدو" من أشهر أعماله السينمائية، الذي عرض في عام 1957، وقدم خلاله دور المعلم «حنفي» شيخ الصيادين، ومن تأليف عباس كامل، وإخراج فطين عبدالوهاب، وشاركه البطولة الفنانين: أحمد رمزي، إسماعيل يس، هند رستم، زينات صدقي، توفيق الدقن، نيللي مظلوم، سعاد أحمد، رياض القصبجي، حسن حامد، وآخرون، ويحتل هذا العمل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

شارك عبدالفتاح القصري في العديد من الأعمال المسرحية الناجحة منها: ما حدش واخد منها حاجة، صاحب الجلالة، الست عايزة كده، اللي يعيش ياما يشوف، عايز أحب، عمتى فتافيت السكر، الدنيا لما تضحك، وغيرها من المسرحيات التي لاقت استحسان الجمهور، وفي الثامن من مارس عام 1964، رحل الفنان عبدالفتاح القصري تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا تتوارثه الأجيال، وتظل أعمال الفنية حاضرة في أذهان الجميع رغم رحيله.