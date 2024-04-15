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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول روسي: أكثر من 40 دولة ترغب في الانضمام إلى بريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس
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قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، جريجوري كاراسين، اليوم الاثنين، إن أكثر من 40 دولة مهتمة بالانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأوضح كاراسين، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أن هذا العدد يزداد كل شهر، ما يؤكد جاذبية نموذج التعاون الحر والمرن داخل بريكس.

وأشار إلى أن هذا التفاعل يظهر أهمية استمرار التعاون داخل المجموعة بشكل مرن، دون الحاجة إلى ميثاق صارم، خاصة مع تزايد الاستفزازات المحتملة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاراسين أن هناك اهتمامًا متزايدًا بنظام المعاملات المالية لدول بريكس، حيث تثير قضية إلغاء الدولار العديد من الأسئلة والنقاشات بين الأعضاء.

وتولت روسيا رئاسة بريكس في يناير 2024، وتضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2011 لتشكل اختصار "بريكس"، وبعد دعوة ست دول جديدة، أصبح لدى المجموعة عشرة أعضاء بما في ذلك مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، والتي أصبحت أعضاء كاملي العضوية في يناير 2024.

 

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