أوباما يساند الزمالك أمام الأهلي في القمة 127

‎حرص يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد بمقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمساندة الأبيض أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب "أوباما" عن مباراة القمة بسبب إصابته بكسر في الفك، خلال مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية.

يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.