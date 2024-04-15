ألكسندر عون يكتب: مسيحيو الشرق «2/1».. شخصيات مسيحية عربية حملت لواء القومية فى مواجهة الدولة العثمانية

على الرغم من الخطابات المثيرة للقلق، فإن وضع المسيحيين الشرقيين لا يحظى بتغطية إعلامية كافية مقارنة بالاضطرابات التى شهدها التاريخ الإقليمي. إنهم يبحثون باستمرار عن موقف تصالحى يمكن أن يسمح لهم بعيش إيمانهم فى سلام.

ومع ذلك، فإنهم لا يشكلون مجموعة متجانسة. فى كل بلد، من العراق إلى لبنان وسوريا، يتمتع المسيحيون بتفردهم الخاص من خلال منظور التقاليد اللغوية والطقوسية.

يهتم هذا الجزء الأول بنشأة المسيحية، مسلطًا الضوء على الخصوصيات المحلية والخلافات والولاءات والتفاعلات مع الإمبراطوريات الإسلامية المختلفة، حتى الصحوة السياسية والفكرية فى عصر النهضة فى نهاية القرن التاسع عشر.

ميلاد المسيحية

ولدت المسيحية وتطورت فى الجزء الشرقى من الإمبراطورية الرومانية. ولذلك فإن الشرق الأوسط هو، فى جوهره، مهد هذا الدين الجديد. لفترة من الوقت، عاش أتباع هذا المعتقد فى الخفاء ولا يمكنهم ممارسة طقوسهم علنًا.. حتى القرن الثالث الميلادي، عانى المسيحيون من العديد من الاضطهادات والمذابح. إنهم يعتبرون أعداء الإمبراطورية وغالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم أفراد مهرطقون.. حتى بداية القرن الرابع الميلادي، كان المسيحيون تحت رحمة أباطرة مختلفين. البعض يهاجم فقط رجال الدين، والبعض الآخر يضطهد المؤمنين.

كان علينا أن ننتظر وصول الإمبراطور قسطنطين الأول، الذى اعتنق المسيحية، والذى أصدر مرسوم ميلانو عام ٣١٣ ومنح حرية العبادة فى جميع أنحاء الإمبراطورية. شيئًا فشيئًا، تطورت المسيحية وأصبحت الديانة الرسمية الوحيدة فى عهد ثيودوسيوس الأول فى نهاية القرن الرابع. أعقبت فترة من الوفرة الفكرية العديد من المناقشات اللاهوتية. تظهر الانقسامات الأولى، وهى الخلافات حول طبيعة المسيح البشرية – الإلهية – أو كلتيهما. وعلى الرغم من المجامع العديدة، إلا أن التمزقات اكتملت وأدت إلى إنشاء عدة كنائس متمايزة.

وهكذا، فى ظل الإمبراطورية البيزنطية، لم يكن المجتمع المسيحى يشكل كلًا متجانسًا. فشلت السلطة المركزية فى القسطنطينية فى مركزية وفرض عقيدة مسيحية واحدة. وفى القرنين الخامس والسادس ظهرت الكنائس القبطية فى مصر، والكنائس السريانية والآشورية الكلدانية فى سوريا، والكنائس المارونية فى لبنان. وكان أتباعهم يمارسون عقيدتهم سرًا.

عندما توفى النبى محمد عام ٦٣٢،. نظرت الكنائس المنشقة فى البداية إلى وصول جيوش المسلمين باعتباره تحررًا من السلطة الاستبدادية للقسطنطينية. فى البداية، مارس المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية أكبر، ولا يوجد تحول قسرى لأنهم معترف بهم كأهل كتاب.. لكن شيئًا فشيئًا، تُخضِع السلطة الإسلامية المركزية المجتمع المسيحى إلى وضع أهل الذمة (وفقًا للقانون الإسلامي، يشير الذمى إلى غير المسلمين فى الدولة الخاضعة للحكم الإسلامي). غالبًا ما تُترجم هذه الكلمة على أنها شكل من أشكال "الحماية التمييزية". وبسبب هذا الوضع الثانوي، فإن المسيحيين ملزمون بدفع ضرائب إضافية (الجزية) مع حرية ممارسة شعائرهم الدينية.

من التراجع إلى الحروب الصليبية

وبسرعة كبيرة، سار وصول القوات الإسلامية جنبًا إلى جنب مع تعريب المجتمع والطقوس المسيحية. واختفت بعض اللغات اللاهوتية لصالح اللغة العربية. تمت ترجمة أول كتاب مقدس إلى اللغة العربية فى القرن التاسع. إلا أن هذا التعريب يصاحبه أسلمة جميع شرائح المجتمع الشرقي. بدأت الكنائس الشرقية تنغلق على نفسها. إن النمو الديموغرافى للمسلمين يؤدى إلى تحول وضع المسيحيين الذين أصبحوا أقلية.

وتدهورت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين أكثر مع وصول القوات الغربية. فى الواقع، أطلق البابا أوربان الثانى دعوة لشن حملة صليبية فى عام ١٠٩٥ تحت دعوى مساعدة المسيحيين الشرقيين وتحرير القدس، مركز الحج لجميع المسيحيين الغربيين والشرقيين.. ومع ذلك، فإن الجيوش الغربية لا تحظى بالضرورة باستقبال جيد من قبل إخوانهم فى الدين الشرقيين. البعض قرر مساعدة الصليبيين مثل الموارنة، والبعض الآخر فضل البقاء فى الأراضى الإسلامية مثل المسيحيين الأرثوذكس. فى الواقع، أدى انشقاق عام ١٠٥٤ إلى إنهاء الانقسام بين الكنائس المرتبطة بروما (الكاثوليكية) والكنائس المرتبطة بالقسطنطينية (الأرثوذكسية).

غيرت فترة الحروب الصليبية من القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث عشر وضع المسيحيين الشرقيين فيما يتعلق بالقوة الإسلامية. وبالتالى يضعف التوازن النسبى وتعانى المجتمعات المسيحية من التهميش السياسى والاجتماعى والاقتصادي.

فى ظل الإمبراطورية العثمانية من القرن الرابع عشر إلى القرن العشرين، تم دمج المسيحيين فى المجتمع كأهل ذمة فى مجموعة تسمى "الملل"، وهو نوع من البنية الطائفية الخاصة بالمجتمع.

على مدى فترات، تمت تهدئة نسبية للعلاقات. ومع ذلك، فى ضوء التوترات مع الغرب، يعانى المسيحيون من العديد من الاضطهاد الجسدى والمالي. أدت الحروب العديدة بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا منذ القرن الثامن عشر إلى تشديد السياسات العثمانية تجاه الأرثوذكس، الذين يعتبرون قريبين من موسكو.

الغرب مهتم بمصير أتباعه فى الدين فى الشرق. أقام فرانسيس الأول علاقات مع السلطان العثمانى سليمان القانونى ووقع اتفاقية عام ١٥٣٥ سمحت له بالحق فى السيطرة على السكان المسيحيين مقابل حرية التجارة فى الموانئ الفرنسية. وبسرعة كبيرة، تم استخدام هذه الرغبة فى حماية المسيحيين الشرقيين لأغراض السياسة الخارجية. فى الواقع، أرادت القوى الأوروبية إضعاف الإمبراطورية العثمانية. وفى المقابل، تفاخر الروس والفرنسيون بأنهم «حماة المسيحيين الشرقيين». روسيا تضمن أمن الأرثوذكس بينما تريد فرنسا حماية الكاثوليك. وأخذ هذا الدور أبعادًا تاريخية خلال مجزرة الموارنة فى سوريا ولبنان. تدخلت فرنسا فى عهد نابليون الثالث عسكريًا عام ١٨٦٠ لحماية المجتمع المسيحي.

تاريخيًا، أصبح المسيحيون الشرقيون تدريجيًا رأس الحربة للتجديد السياسي. الدولة العثمانية أصبحت غارقة فى أزمة داخلية وخارجية، فشددت سياستها ومنعت أى حركة منشقة. فى المنطق القومى العربي، قامت بعض الشخصيات المسيحية اللبنانية والمصرية والسورية بكتابة ونشر وتبادل الأفكار السياسية حول القتال ضد الإمبراطورية العثمانية. ويغلب مفهوم العروبة لمحو الفوارق المجتمعية والمذهبية. وسمى هذا الحراك الفكرى والسياسى بـ"النهضة". وقد ظهر هذا الاتجاه فى نهاية القرن التاسع عشر وتجذر فى أذهان كل عربى فى ذلك الوقت. بدافع من روح تجديد الكرامة، عارض عرب الإمبراطورية العثمانية السلطة المركزية. وحظيت هذه المعارضة بدعم صادق من الغرب الذى يعتمد على انهيار الإمبراطورية العثمانية.

ألكسندر عون: صحفى فرنسى من أصل لبنانى متخصص فى قضايا الشرق الأوسط.. يستعرض تاريخ مسيحيى الشرق الأوسط، من الاضطهاد على يد الإمبراطورية الرومانية إلى عصر النهضة ومواجهة الإمبراطورية العثمانية.