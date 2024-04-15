القمة 127 .. الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك في مباراة القمة 127 للدوري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ10 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن مارسيل كولر بعد قليل التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة القمة.

ويفقد الأهلي جهود 11 لاعبًا خلال مباراة قمة الدوري الممتاز، على رأسهم بيرسي تاو ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأليو ديانج وحسين الشحات وإمام عاشور وكريم فؤاد .