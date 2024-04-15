انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للدراسات العليا والبحوث لكلية ألسن قناة السويس

تعقد كلية الألسن جامعة قناة السويس مؤتمرها الأول للدراسات العليا تحت عنوان : فرص وتحديات دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور يندرج منها الأبحاث التي تتناول واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر، مستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر، اللغات واللهجات وحوار الحضارات، النص الرقمي والتفاعلي، الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات، النقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة، فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.

أما محاور الدراسات الأدبية : فتناقش المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب، الدراسات النقدية والحوار الثقافي، التكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن، آفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية، أدب الأزمات في العصر الرقمي.

فيما تتناول محاور دراسات الترجمة: التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي، الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات،الكاتب-المترجم إشكاليات الترجمة الذاتية، التحول الرقمي والترجمة الآلية.