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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة استعدادًا للقمة

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتا٨ز.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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