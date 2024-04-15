وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد عدة مدارس استعدادًا لافتتاحها بالعيد القومي

تفقد اليوم الاثنين حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عددًا من المدارس الجديدة استعداداً لافتتاحها في الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وتفقد “رضوان” اليوم عددا من المدارس منها مدرسة الجوفة الجديدة للتعليم الأساسي بالحسنة بوسط سيناء واطمأن الفصول الدراسية المختلفة والتي يبلغ عدد الفصول بها 11 فصلا دراسيا للمرحلتين الإبتدائية، ومدرسة الشهيد كريم سالم السيد درويش للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك الإعدادية، ومدرسة الجدى الابتدائية.

وقرر إحالة إدارة مدرسة عمر بن الخطاب الصناعية والعاملين بالمدرسة للشئون القانونية لارتكابهم عدة مخالفات.