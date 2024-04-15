ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد عدة مدارس استعدادًا لافتتاحها بالعيد القومي

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد عدة مدارس تمهيدا لأفتتاحها بالعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اليوم الاثنين حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عددًا من المدارس الجديدة استعداداً لافتتاحها في الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة. 

وتفقد “رضوان” اليوم عددا من المدارس منها مدرسة الجوفة الجديدة للتعليم الأساسي بالحسنة بوسط سيناء واطمأن الفصول الدراسية المختلفة والتي يبلغ عدد الفصول بها 11 فصلا دراسيا للمرحلتين الإبتدائية، ومدرسة الشهيد كريم سالم السيد درويش للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك الإعدادية، ومدرسة الجدى الابتدائية.

وقرر إحالة إدارة مدرسة عمر بن الخطاب الصناعية والعاملين بالمدرسة للشئون القانونية لارتكابهم عدة مخالفات.

اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء الشئون المالية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء