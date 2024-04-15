بالصور.. مبادرة "ترعاهم فيبدعون" لذوي الهمم بالوادي الجديد

أطلقت مكتبة مصر العامة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات مبادرة " ترعاهم فيبدعون" لتنمية واكتشاف مواهب متحدي الإعاقة وذوي الهمم.

قالت هدير مصطفى، مسئول المبادرة، اليوم الإثنين، إن المبادرة تتضمن تنفيذ ورش فنية داخل قاعة المكتبة بمدينة الخارجة وتشمل المحاور المهمة النظرية والتطبيقية في مجال تعبئة وتغليف التمور، حيث تولى المشاركون من المكفوفين بتعبئة وتغليف أطباق من التمور المحشو بالمكسرات والشيكولاتة وإنتاج عصير التمر بالحليب.

وأكدت هدير، أن المبادرة تضمنت تقديم شروحات وافية لأسر وأهالي ذوي الهمم عن أهمية التفاعل الاجتماعي في نمو أبنائنا على مختلف الأصعدة الثقافية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية وغيرها، وضرورة أن تكون أسرة المعاق قادرين على إتاحة المجال لأطفالهم من خلال الاستماع إليهم وتحفيزهم وتشجيعهم وأن يكونوا لخطواتهم داعمين ولعثراتهم مصححين وعليهم أن يعززوا مبادراتهم مهما كانت بسيطة لأنهم أن شجعوها، فسيمكنهم مستقبلاً من تطويرها حتى تصبح انجازاً يكبر مع الأيام فعليهم الصبر والرعاية الكاملة بدون كلل أو ملل من أجل بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية فهم أمانة في أعناقنا مؤكدةً أن أي عمل لا ينجح إلا بأهله الذين يريدون الاستفادة والتطوير.

من جانبه أكد صلاح مرغني، مدير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد، أن المبادرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئاسة مجلس الوزراء من خلال برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية الذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والتي كانت الانطلاقة الأولى لها من مكتبة مصر العامة باعتبارها الجهة الشريكة الأولى.

تدريب المكفوفين على تعبءة التمور بالوادي الجديد

تدريب ذوي الهمم على حرف يدوية بالوادي الجديد

تعبئة تمور من جانب المكغوفين بمكتبة مصر العامة

جانب من المبادرة

جانب من فعاليات مبادرة ترعاهم فيبدعون

جانب من مبادرة ترعاهم بالخارجة

جانب من مبادرة ترعاهم فيبدعون

مبادرة ترعاهم فيبدعون لذوي الهمم بالوادي الجديد