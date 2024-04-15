رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع الهيئة الاستشارية العليا

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد غنيم مستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية والدكتور مدثر أبو الخير المستشار المالي، والدكتور محمد النمر مستشار شئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمدريين التنفيذيين للمراكز الرئيسية بالجامعة.

تابع الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الانشائية بالجامعة الجاري العمل بها ومعدلات الانجاز الفعلية طبقا للخطط الزمنية المحددة مسبقا، تمهيدا لعدد من الافتتاحات الجديدة بالجامعة، كما تناول الاجتماع المشروعات الطبية الجاري انشائها بالجامعة، ومشروع انشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى.

وجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في أقرب وقت وتسليم المشروعات وبدء العمل بها لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في محافظة الغربية وإقليم الدلتا.

ووجه رئيس الجامعة بتعزيز الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين بإقليم الدلتا، حيث تمثل أولوية قصوى بخطة الجامعة الاستراتيجية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية مصر 2030.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الجامعة الاستراتيجية في استحداث وتطوير العديد من البرامج واللوائح الدراسية وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات الثورات التكنولوجية الجديدة وتأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وخطة الجامعة للارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتحسين السمعة الأكاديمية والدولية للجامعة .