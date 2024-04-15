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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تفاصيل طعن مطران أرثوذكسي وسط حضور المصلين في الكنيسة بسيدني

لحظة طعن الأسقف
لحظة طعن الأسقف
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تعرّض المطران مار ماري عمّانوئيل للطّعن بالسكّين من قبل شخص مجهول داخل الكنيسة المسيح الراعي الصالح التابعة للكنيسة الأشورية الأرثوذكسية في غرب مدينة سيدني في اوستراليا، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللحظة التي أثارت رعب الحضور نقلاً عن البث المباشر التي كانت تنقله الصفحة الرسمية للكنيسة على يوتيوب.
 

لحظة تعرض أسقف أسترالي للطعن عدة مرات بينما كان يلقي خطبته 

وأظهرت المشاهد الأولية للفيديو أن «السكين» المستخدمة لم تفتح بشكلها الصحيح مما أدى الى فقدانها فعاليتها ونجاة المطران من هذه الحادثة.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وتم القبض على المعتدي بسبب الهجوم وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم، وقالت الشرطة بيان لها تناقلته وكلات الأنباء الأجنبية أنه لم يتعرض أحد لإصابات تهدد حياته، وتم علاج الضحايا من قبل المسعفين قبل نقلهم إلى المستشفى.
 

المعتدي 
الأسقف مار ماري عمانوئيل
المطران مار ماري عم انوئيل مار ماري عم انوئيل لكنيسة المسيح الراعي الصالح كنيسة الأشورية البث المباشر ط عن الكنيسة الآرامية الارثوذكسية