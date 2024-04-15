تفاؤل فى مانشستر سيتى بعد إعلان حكم موقعة ريال مدريد بدورى الأبطال

شهدت أروقة نادى مانشستر سيتى الإنجليزى حالة من التفائل، بعد ان كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن حكم مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، مع ريال مدريد الإسبانى .

ويحل فريق ريال مدريد الإسبانى، فى تمام التاسعة من مساء الأربعاء ضيفاً ثقيلا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات اياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيون ليج".

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد شهد ماراثون تهديفي قبل ان ينتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة اهداف لكل فريق.

وكلف الاتحاد الأوروبى، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة موقعة الإياب التى يحتظنها ملعب الاتحاد.

وأدار أورساتو 6 مباريات للسيتي، حقق خلالها الفريق الإنجليزي 4 انتصارات، بالإضافة إلى هزيمتين.

وشهدت نسخة 2020 فى المباراة التى جمعت بين الريال والسيتى، إدارة أورساتو لتلك المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، وتأهل من خلالها إلى الدور ربع النهائي.

كما أدار أورساتو 8 مباريات لريال مدريد، حقق خلالها الفريق الملكي 4 انتصارات، بالإضافة إلى 4 هزائم.

لكن قد يشعر الريال بتفاؤل لأن أورساتو هو من إدارة مباراة الريمونتادا الشهيرة للميرينجي أمام مانشستر سيتي في نسخة 2022، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-1.