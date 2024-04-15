البنك المركزي يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك لـ250 ألف جنيه

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصي لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه.

كما قرر البنك المركزي أيضا زيادة الحد الأقصي اليومي لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا.

وتعتبر ذلك المرة الثانية التى قام بها البنك المركزي برفع حدود السحب من الفروع بعد أن قام برفعها مسبقاً من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وأكد البنك المركزي، ضرورة مراجعة السياسة الداخلية للبنوك لتعكس الحدود الجديدة للسحب مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الاجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.