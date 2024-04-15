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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33797 شخصًا

غزة
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33 ألفًا و797 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.
وأفادت صحة غزة، بأن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 76 ألفًا و465 مصابًا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر ارتقى على إثرها 68 شهيدًا وأُصيب 94 آخرون.

الصحة الفلسطينية ارتفاع إجمالي الشهداء شخص