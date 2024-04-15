ختام ليالي "أهلا بالعيد" باستضافة أطفال مبادرة معاك للإسكان الآمن بالحديقة الثقافية.. صور

اختتم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فعاليات أهلا بالعيد المقامة بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد أمس الأحد، واستضاف المركز فى حفل الختام أطفال مبادرة معاك للإسكان الآمن وإدخال روح البهجة عليهم ومشاركتهم فى الورش الفنية و إسعادهم بتقديم الفقرات الفنية.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن المركز أقام مبادرة معاك بالشراكة الكاملة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال وأمانة الدكتور حسن البيلاوي والذي استمر لمدة أربعة أشهر لحوالي ٤٠ طفلا من أبناء الإسكان الآمن (منطقة الخيالة)، وهذا البرنامج قامت فكرته على تنمية أطفالنا من أبناء الإسكان الآمن من تنمية ثقافية تربوية علمية مؤسسة على برنامج تربية الأمل التي أطلقها المجلس العربي وحققت نتائج طيبة؛ ويدور البرنامج حول أربعة محاور وهي الصحة والتعليم وتنمية الذات والفنون؛ و كان هدف البرنامج إطلاق طاقات هؤلاء الأطفال وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم واكتشاف مواهبهم.

وتم تخريج أول دفعة من المبادرة فى افتتاح ليالي أهلا رمضان التى أقيمت في شهر رمضان الماضي وتم عمل اسكتش تمثيلي مع الأطفال الخريجين وتعليمهم التدريبات الكشفية ومهارات الكشافة بالتعاون مع جمعية الكشافة و المرشدات.

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