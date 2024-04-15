الرئيس الأمريكي: سنواصل العمل مع مجموعة الـ7 لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يواصل العمل مع زملائه من قادة مجموعة السبع لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، الهجوم الإيراني على إسرائيل وأهمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحث بلينكن مع نظيريه الأردني والسعودي الهجوم الإيراني على إسرائيل وضرورة تجنب المزيد من التصعيد.

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة،أثناء مناقشة الضربات التي قامت بها إيران ضد إسرائيل ردًا على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق، أننا ندعو مجلس الأمن ألا يصبح رهينة لطموحات إسرائيل العدوانية، ونحن لا نسعى إلى التصعيد أو شن حرب في المنطقة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضاف أن إيران ملتزمة بمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وفي وقت سابق حذرنا عدة مرات من ممارسات إسرائيل المهددة للسلم والأمن الدوليين.

كما صرح أن إسرائيل حظت بحماية أمريكية بعد أن استهدفت قنصليتنا بدمشق، ونحن نهيب من مجلس الأمن إدانة ومعاقبة إسرائيل على الهجوم على القنصلية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الهجمات على إسرائيل تأتي في إطار الدفاع عن النفس، وكان من الضروري الرد على تلك الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بها القنصلية الإيرانية في سوريا.