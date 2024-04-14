"الأوقاف" تكرم الدكتور أحمد علي سليمان لمشاركته المتميزة في رمضان

كرَّم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين والإعلاميين وقيادات الأوقاف، الذين أسهموا بسهم وافر في إنجاح الأنشطة الدعوية في شهر رمضان الماضي، والتي وصفها كثير من المتابعين بأنها مثَّلت طفرة غير مسبوقة في أنشطة مساجد مصر هذا العام، وأضفت على الشعب المصري جوا إيمانيًّا مباركًا، وكانت مثار إبهار المتابعين، ومصدرًا لإلهام بعض دول العالم الإسلامي؛ بما يؤكد ريادة مصر الدينية والحضارية.

ويأتي تكريم فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تتويجًا لجهوده الدعوية والفكرية والتربوية المتميزة خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، حيث قدَّم "سليمان" المزيد من الخواطر الدينية، أبرزها خاطرة بعنوان: (أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم)، ألقيت في أول صلاة تراويح 1445هـ/ 10مارس 2024م، وخاطرة بعنوان: (قيمة الصفح)، ألقيت في صلاة التراويح، الأربعاء 3 رمضان 1445هـ/ 13 مارس 2024م، بمسجد الدكتور عبد الفتاح الشيخ، بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

كما كتب دراسة بعنوان: (ابن الحضارتين المصرية والإسلامية ودائرة معارف للعلوم الدينية والدنيوية «السلام عليك أيها الإمام» مريدون ومحبون على باب الليث فقيه مصر)، نُشرت بمجلة المصور، يوم الأربعاء 3 رمضان 1445هـ/ 13مارس 2024م، وقام بإلقاء كلمة بعنوان: (دور السيدة خديجة في خدمة الدعوة)، يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ/ 19 مارس 2024م، بإحدى ساحات السيدة زينب (رضي الله عنها)، وقدَّمها الإعلامي حسن الشاذلي.

ومن ضمن ما قدَّمه عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلقاء محاضرة بعنوان: (فقه العفو وأهميته في الحياة)، ألقيت عصر يوم الجمعة 5 رمضان 1445هـ/ 15 مارس، 2024م، بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، وأخرى بعنوان: (مكانة السيدة خديجة رصي الله عنها في الإسلام)، ألقيت عصر يوم الاثنين 15 رمضان 1445هـ/ 25 مارس، 2024م، وإلقاء محاضرة بعنوان: (تأملات إستراتيجية في فتح مكة)، ألقيت عصر يوم الاثنين 22رمضان 1445هـ/ 1 إبريل 2024م بمسجد المهند بالتجمع الخامس.

كما قدَّم محاضرة بعنوان: (تنزلات القرآن الكريم وحاجتنا الماسة إلى فقه الرحمة)، ألقيت في أمسية رمضانية عامة بمشاركة الدكتور أحمد ربيع، وتقديم الإعلامي حسن الشاذلي، وعقدت بعد صلاة التراويح مساء يوم الثلاثاء 23 رمضان 1445هـ/ 2 إبريل 2024م بمسجد فاطمة الشربتلي – بالتجمع الخامس.

إضافة إلى محاضرة بعنوان: (حفاوة مصر بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودور الدولة المصرية وجيشها العظيم في القضاء على المغول في عين جالوت 25 رمضان عام 658 هجرية، وواجبات المسلم في العشر الأواخر من رمضان) يوم الخميس 25 رمضان 1445هـ/ 4 إبريل 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، بالقاهرة، ثم محاضرة أخرى بعنوان: (فضائل ليلة القدر) في ملتقى الفكر الإسلامي، مساء يوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ/ 5 إبريل 2024م، بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، بالقاهرة، ونقلتها قناة النيل الثقافية، وقناة الحياة الفضائية.

كما قام "سليمان" بكتابة مقال بعنوان: (الدكتور أحمد عمر هاشم.. الذي عشق الأزهر الشريف، ورسخ حياته لنشر علومه وفنونه)، نُشر بصحيفة الدستور يوم الأربعاء 17 رمضان 1445هـ/ 27 مارس 2024م، وآخر بعنوان: (مبعوثو الأوقاف للعالم.. تحية لهم ولمَن اختارهم)، نُشر في صحيفة عقيدتي يوم الجمعة 19 رمضان 1445هـ/ 29 مارس 2024م.

وشمل ما قدمه عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خاطرة بعنوان: (علمني رمضان) ألقيت في صلاة التراويح، يوم السبت 27 رمضان 1445هـ/ 6 إبريل 2024م، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، بالقاهرة.. وشارك في توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم، وإلقاء خاطرة تربوية للمكرمين عن: (آداب حامل القرآن) بمسجد اللواء خالد منير مساء يوم السبت 27 رمضان 1445هـ/ 6 إبريل 2024م بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

كما ألقى "سليمان" محاضرة بعنوان: (الدروس الإيمانية والتربوية المستفادة من شهر رمضان) عقب صلاة التراويح مساء يوم الأحد 28 رمضان 1445هـ/ 7 إبريل 2024م بالمسجد الجامع في مدينتي، بالقاهرة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد علي سليمان هو أحد علماء الأزهر المستنيرين، الحائز على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في خدمة الفقه والدعوة الإسلامية عام 2022م، اُختير مبعوثًا في مهمات دعوية وعلمية للتعريف بسماحة الإسلام وحضارة الرحمة إلى أكثر من عشرين دولة..

وحصل على دورات تدريبية متخصصة من الاتحاد الأوروبى، والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، واختارته وزارة الأوقاف لتدريب الدعاة المتميزين وتثقيفهم بالعلوم والمهارات الحديثة.

يجمع بين العلوم الدينية والآداب والفنون، فهو أديب، مفكر، أكاديمي، داعية، خطاط، مدرب، كاتب، ويركز دومًا عن إبراز المقاصد والمرامي وراء النصوص أو الأحداث أو الشعائر أو المواسم الدينية، ويؤمن بأهمية الاجتهاد المنضبط الذي يسهم في تغذية نهر التجديد بشكل مستدام... وهو عضو في: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واتحاد كُتَّاب مصر، واتحاد المؤرخين العرب، والمدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية... وهو مهموم دائما بقضايا تجديد الخطاب الديني (عرضًا، وإنتاجًا، وتدريبا)، وبقضايا وطنه وأمته، وبتعزيز المشتركات الدينية والثقافية، والتنوع والتعددية بمظاهرها الكونية والحياتية والفكرية...إلخ باعتبارها إثراء للحياة.. ويؤمن بضرورة توظيف صحيح التراث وكل ما يقذف به العلم الحديث من علوم إنسانية نافعة لتحقيق جودة الحياة، ويرفع شعار: (رسالتنا في هذه الحياة إسعاد الكون بمنهج الله).

قدَّم للمكتبة الإسلامية 19 كتابًا، أبرزها كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، والمجدد المصري الإمام الليث بن سعد، ومنهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه، ومنهج الإسلام في علاج العنوسة، وموسوعة سير أعلام النبلاء في العصر الحديث، إضا