فيوتشر يتعادل بهدف أمام الإسماعيلي ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر للدوري

تعادل فريق مودرن فيوتشر أمام الإسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ستاد الاسماعيليلة ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم لفيوتشراللاعب أحمد عاطف في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وتعادل للإسماعيلى محمد دسوقي من ركلة جزاء مشكوك في صحتها عن طريق محمد دسوقي في الدقيقة 84.

وألغى حكم اللقاء حماده القلاوى هدف للإسماعيلى أحرزه التونسى حمدى النقاز في الدقيقة 20 من عمر اللقاء بداعى التسلل عقب العودة لتقنية الفار.

ولعب الاسماعيلى بتشكيل مكون من

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: محمد دسوقي، محمد عمار، محمد نصر، حمدي النقاز.

الوسط: هشام محمد، محمد حسن، عماد حمدي

أمامهم: عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي

الهجوم: نادر فرج

بينما خاض فيوتشر اللقاء بالتشكيل الاساسي المكون من :

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف