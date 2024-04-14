الجيل يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب على غزة منعا للتصعيد بالمنطقة

حذر الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خطورة تفاقم الأوضاع في المنطقة إبان الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصاوريخ على الجانب الإسرائيلي، مثمنًا موقف القيادة السياسية المصرية بتكثيف جهودها واتصالاتها مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد بالمنطقة.

وأشاد" هجرس" في تصريحات له، بالموقف المصري الداعي لجميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف القاهرة اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام، مشيرًا إلى أن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.

وقال إن التصعيد الخطير الذي يحدث الآن على الساحة الإيرانية - الإسرائيلية هو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً في الماضي، مشيرا الي مخاطر توسيع الصراع في المنطقة، خاصة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والأنشطة العسكرية الاستفزازية التي لوحظت في المنطقة.

وشدد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، على أن القوات المسلحة المصرية جاهزة لكافة السيناريوهات لحفظ أمن مصر وحدودها من أي أخطار خارجية، خاصة مع التصعيد الأخير بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي والذي تزامن معه تأكيد مصري بأن الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى.

ونوه إلى خطورة المواجهة المباشرة بين ايران وإسرائيل، وهو ما يلوح بحرب إقليمية واسعة التدمير والتأثير على المنطقة بشكل كامل، مشددًا على دعم الموقف المصري بضرورة تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته بضرورة انهاء الحرب على غزة لوقف التصعيد بالمنطقة.