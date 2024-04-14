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الإثنين 15 أبريل 2024
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فضائيات

القاهرة الإخبارية: الجهود المصرية مستمرة في إرسال المساعدات إلى غزة

إرسال المساعدات إلى
إرسال المساعدات إلى غزة
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قال مراسل القاهرة الإخبارية، محمد جمال، إن اليوم يشهد زيادة في عدد المصابين الفلسطينيين، جراء العمليات المسلحة التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، إلى 43 مصاباً تم استقبالهم اليوم منذ الصباح حتى الآن معبر رفح الحدودي.
وأضاف «جمال»، أن معبر رفح الحدودي قدم لهؤلاء المصابين الخدمات الإسعافية العاجلة بواسطة رجال هيئة الإسعاف المصرية، وتم تشخيص هذه الحالات وتم نقلهم إلى المستشفيات للتعامل معاهم سواء على مستوى تلاقي العلاج بصفة مستمرة أو على مستوى إجراء جراحات عاجلة.
وتابع أن هؤلاء المصابين الـ43 رافقهم 86 مرافقاً من ذويهم، قدمت لهم الخدمات العاجلة على المستوى الإنساني، ووفرت لهم الدولة المصرية الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش، موضحا أن السلطات المحلية المصرية في معبر رفح الحدودي تعمل على قدماً وساق لإيصال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل، حيث وصل عدد الشحنات التي مرت وعبرت من الأراضي المصرية إلى غزة حتى الآن إلى 247 شاحنة، محملة بالأغذية والأدوية والوقود، التي تمثل طوق نجاة للشعب الفلسطيني.

القاهرة الاخبارية المصابين الفلسطينيين العمليات المسلحة التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة