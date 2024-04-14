مسؤولون أمريكيون بايدن أبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تشارك بأي عمليات هجومية ضد إيران

أكدت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، أنهم يشعرون بقلق بالغ من احتمالية رد نتنياهو على الهجوم الإيراني بشكل سريع دون التفكير في التداعيات.

ونقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين: بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن لن تشارك في عملية هجومية ضد إيران.

وجاءت هذه التعليقات خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين بايدن ونتنياهو في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران في ساعة متأخرة من مساء السبت بالطائرات المُسيرة والصواريخ انطلاقا من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وخلال المحادثة الهاتفية، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة ستعارض كذلك أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث إلى موقع "أكسيوس" Axios.وأبلغ مسؤولون أميركيون "أكسيوس" أن "الإدارة الأميركية تخشى أن يؤدي الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني إلى حرب إقليمية تبعاتها كارثية".

ويأتي ذلك فيما نقلت شبكة "إن بي سي" NBC الإخبارية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤول دفاعي بارز أن القلق يساور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران دون تفكير في التداعيات المحتملة.

وقالت "إن بي سي" إن هذا القلق نابع من وجهة نظر الإدارة الأميركية في النهج الذي اتبعته إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة، إضافة للهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الذي أسفر عن مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الأسبوع الماضي.