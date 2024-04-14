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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 500 مخالفة تموينية لمحال ومخابز ومستودعات خلال إجازة عيد الفطر بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ٥٠٠ حالة مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنوعت ما بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز بالاضافة الي ضبط مخالفات الإستيلاء على ٣٩١ بطاقة تموينية بحوزة بداليين تموينين لصرف الدعم وقد تم تحرير محاضر بكافة المخالفات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص أجهزة المحافظة على توفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وأنه تم توجيه مسؤلى الجهات المعنية بتشكيل لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من إستقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حول مجهودات الجهات المعنية خلال إجازة العيد، والذى أشار إلى تشكيل أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدد ٢٠ لجنة متابعة للأسواق والتى تمكنت من تسهيل توريد وعرض مختلف السلع التموينية خاصة الإستراتيجية منها بالإضافة للحوم والدواجن والأسماك بالكميات الكافية والتى تغطى احتياجات المواطنين.

كما أوضح التقرير إستقرار عمليات عرض اسطوانات البوتاجاز والخبز والتزام الجهات الموردة والباعة بالأسعار المعلنة وضبط حالات المخالفة .

محافظة الجيزة ضبط ٥٠٠ مخالفة تموينية لمحال ومخابز ومستودعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك إستقرار توريد السلع بالمنافذ والمحال وتغطية إحتياجات المواطنين من المواد الغذائية ضبط مخالفات الإستيلاء على ٣٩١ بطاقة تموينية بحوزة بداليين تموينين صرف الدعم إستقرار عمليات عرض إسطوانات البوتاجاز والخبز