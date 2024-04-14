"وداعا".. القناة الأولى تعرض تقريرا تلفزيونيا عن الراحلة شيرين سيف النصر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "وداعا شيرين سيف النصر".

توفيت يوم أمس الفنانة شيرين سيف النصر وأجريت مراسم دفنها في مقابر العائلة بهدوء مثلما أوصت الفنانة الراحلة.

الفنانة شيرين سيف النصر وُلدت في 27 نوفمبر 1967 بالأردن لأب مصري وأم فلسطينية لعائلة هاشم المقدسية، وفي عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس وعاشت لفترة في فرنسا وهناك التقى بها الفنان يوسف فرنسيس وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

ومن أشهر أعمال الفنانة الراحلة الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب، النوم في العسل، وأمير الظلام، كما وضعت بصمات في عدد من الأعمال المسرحية مثل خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، وبودي جارد.

