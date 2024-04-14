ضبط 190 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط (190) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (205) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (99,987 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (19,850 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (9,096 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,700 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (1,761 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (1,450 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (850 جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (119 جرام) عدد (662) قرص مخدر.



كما ضبط (34 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهم) .. وذلك على النحو التالى :(3) بنادق آلية. بندقية خرطوش. (2) طبنجة. (28) فرد محلى. (175) طلقة مختلفة الأعيرة. (5) خزينة متنوعة . (174) قطعة سلاح أبيض .

كما تم تنفيذ (50447) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (138) حكم جناية. (15676) حكم حبس جزئى. (3360) حكم حبس مستأنف. (23255) حكم غرامة. (8018) مخالفة.

وضبط عدد (26) متهما.

كما تم فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.