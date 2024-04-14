جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة.. ضبط 5177 قضية سرقة تيار كهربائى

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1401) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (5177) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.