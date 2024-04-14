"الحج" السعودية تعلن تعديل ضوابط صلاحية تأشيرة العمرة

اعلنت وزارة الحج والسعوديه عن ان اخر موعد لاصدار تأشيرات العمرة لللراغبين في اداء المناسك هو ١٥ ذو القعدة المقبل، وذلك استعدادًا لموسم الحج، وبدء توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشفت الوزارة في بيان لها اليوم، أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

وتم اعتماد هذا التاريخ، متقدمًا بأسبوعين (14 يومًا) عن التاريخ المعلن سابقًا؛ إذ كانت الفترة المتاحة لتأشيرة العمرة سابقًا تستمر حتى تاريخ 29 ذو القعدة، قبل أن يتم أخيراً تحديد موعد انتهائها بتاريخ 15 ذو القعدة بحد أقصى.

ووفقا لما كشفته وزارة الحج والعمرة، فقد تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعدًا لبدء سريان صلاحيتها (لمدة 3 أشهر)، بدلًا عما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الدخول إلى المملكة.