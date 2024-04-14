رئيس هيئة الأركان الإيرانية: الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل حقق كل أهدافه

أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل ليل السبت حقق كل أهدافه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال باقري في تصريحات إلى التلفزيون الرسمي: «عملية (الوعد الصادق) نفّذت بنجاح بين ليل أمس وصباح اليوم الأحد، وحققت كل أهدافها»، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح أن العملية «نفذت بنجاح تام، وحققت كافة أهدافها»، مضيفا أنه جرى التخطيط في هذه العملية لاستهداف مركز استخباري كبير في مرتفعات جبل الشيخ عند الحدود السورية مع فلسطين المحتلة وفق ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية.

وأضاف «باقري»، أن الموقعين المذكورين جرى تدميرهما «بنسبة ملفتة، وخرجا عن العمل»، بحسب قوله، مضيفا أن العملية نفذت بواسطة عدد غير قليل من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز والصواريخ الباليستية «باستخدام تكتيك حربي مدروس ومخطط له بصورة مناسبة، ولم تستطع لا القبة الحديدية ولا درع الدفاع الصاروخي التصدي بشكل ملفت لهذه العملية ولهذه القدرات».

وتابع باقري «قادرون على الرد بعشرات أضعاف ما فعلناه واذا قام الصهاينة بشئ فإن ردنا التالي سيكون أكبر بكثير».

ونفّذت إيران هجوما بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل، ليل السبت/الأحد، هو أوّل هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه الجمهوريّة الإسلاميّة، بعد نحو أسبوعين على قصف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.