المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

أعربت الدكتورة منال منصور أبو الملح عضو المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن استغرابها من غياب الضمير الإنساني لبعض دول العالم تجاه ما تشهده دولة فلسطين من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة وحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي واستخدام أسلحة محرمة دولية واستخدام القوة المفرطة وما سببته من خسائر فادحة، وأوضاعاً إنسانية مأساوية، داعية إلى الاستماع إلى صوت الضمير الإنساني والوقف الفوري والدائم لهذه المجازر اللاإنسانية.

وثمنت الدكتور منال أبو الملح الخطوات النوعية وغير التقليدية التي يقوم بها المرصد العربي لحقوق الإنسان والتي استمرت على مدار ثلاث أعوام منذ بدايات إنشائه وحتى الآن, وما تمخض عن هذه الفترة إنشاء كيان متميز متزن يستطيع الدفاع عن الملف الحقوقي العربي في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.



واشارت الدكتورة منال أبو الملح، عضو المرصد العربي لحقوق الإنسان، الى ان المرصد يعكف حاليا على اعداد تقرير بشأن كشف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، لكشف وفضح هذه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.