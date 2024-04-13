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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وسائل إعلام: 50 مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل

مسيرة
مسيرة
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت ما يزيد عن 50 طائرة بدون طيار (مسيرة) باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم إطلاق صفارات الإنذار في حال دخول المسيرات الإيرانية أجواء إسرائيل.

أوردت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات بدون طيار (مسيرات).

ووفقا للتقارير، فمن المتوقع أن تستغرق المسيرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

ويأتي الهجوم ردا على غارة إسرائيلية استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وقتلت ضباطا بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

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