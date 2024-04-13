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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يهزم الشمس ويتوج بكأس مصر لسيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2023/2024، وذلك بعد الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/20
25/13
25/10

تأهل النادي الأهلي للنهائي على حساب دجلة بنتيجة 3/0، فيما تأهل الشمس على حساب الزمالك بنتيجة 3/2.

ونجح الزمالك في حصد المركز الثالث بعد الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/0 في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

أقيمت المنافسات على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة و أسر اللاعبين.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27 و28 أبريل الجاري بدون جمهور أيضًا، حيث تأهل لنصف النهائي كل من، الأهلي والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

الأهلى فريق سيدات الكرة الطائرة