شاهد.. محطات في حياة الراحلة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا اليوم السبت، الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 56 عامًا، وأعلن شريف سيف النصر وفاة أخته، عبر حسابه على فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الغير شقيقة الفنانة شيرين إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم علي ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولدت في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس وعاشت في فرنسا عدة سنوات.

التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق.

بعد عودتها شاركت في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، والثانية من المطرب مدحت صالح، والثالثة من الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر.