المهن الموسيقية تنعى الفنانة شيرين سيف النصر

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الفنانة شيرين سيف النصر، والتي وافتها المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 57 عامًا.

وقالت النقابة في بيانها: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

تخرجت شيرين سيف النصر في كلية الحقوق عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها، ثم شاركت فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وعقب ذلك توالت أعمالها الدرامية وأبرزها مسلسلات "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما، شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، و"النوم فى العسل".