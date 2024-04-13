الدوري الإسباني.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ومايوركا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، المقامة حاليًا بينهما على ملعب إيبيروستار، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، وكانت أبرزها كرة جود بيلينجهام نجم الملكي، التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 33 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويخوض الريال مباراة مايوركا، بتغييرات عديدة في التشكيل الأساسي، حيث أبرزها مشاركة الثنائي خوسيلو وبراهيم دياز، بدلًا من الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، اللذان يجلسان على مقاعد البدلاء.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 31 نقطة.

وبدأ ريال مدريد، مباراة مايوركا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: خوسيلو - براهيم دياز.