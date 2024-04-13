لافروف يجدد إدانة روسيا للهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران خلال اتصال مع نظيره الإيراني

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث هاتفيًا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال جدد خلاله إدانة الجانب الروسي، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأشارت الخارجية الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الجانبين الروسي والإيراني ركزا الاهتمام على الوضع في الشرق الأوسط؛ حيث كرر الجانب الروسي إدانته الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أنه "من غير المقبول على الإطلاق التعدي على أي منشآت دبلوماسية وقنصلية، والتي لا يجوز انتهاك حرمتها؛ هذا أمر منصوص عليه في اتفاقيات فيينا ذات الصلة، فضلا عن ارتكاب أي اغتيالات سياسية".

وقالت الخارجية الروسية إن لافروف وعبد اللهيان أكدا - مجددا - التزامهما بالحفاظ على مستوى عال من التنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة.