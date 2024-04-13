صحة المنيا: تحرير 278 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر مارس الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 544 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح أنه تم سحب 348 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 944 كيلو أغذية مختلفة و1308 لترات مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 3 آلاف و361 كيلو أغذية و3960 لتر مواد سائلة مختلفة للاشتباه في الصلاحية بالإضافة إلى استخراج 1069 شهادة صحية.

433001387_951496362906854_3313516939104506361_n

435966255_1487168878818745_1321969992922596911_n

436481343_1948860688954392_3327364499786113899_n