لجان تفتيشية تجوب مراكز ومدن المنوفية لإزالة مخالفات البناء في المهد

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المرور اليومي وشن الحملات الموسعة على جميع المراكز والمدن والأحياء للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص والتعامل الفورى معها، تحقيقا للصالح العام.

ونفذت لجان تفتيشية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، اليوم السبت، مرور ميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات والتعامل معها في المهد سواءً كانت بناء على الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني والبناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية والاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً.

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