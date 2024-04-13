حبس "بائعة الخضار" المتهمة بقتل عامل طعنا في الطالبية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس “بائعة الخضار” المتهمة بقتل عامل طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث الطالبية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين بائعة خضار وعامل بسبب أولوية ركوب توك توك قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليه بسلاح أبيض سكين أردته قتيلا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.