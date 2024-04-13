رابحا 198 دولارا.. 5% ارتفاعًا في أسعار الذهب عالميًا منذ بداية أبريل 2024

شهد سعر أونصة الذهب العالمي قفزة جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق وارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، حيث دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأسواق.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولارا للأونصة، ليسجل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب منذ بداية شهر أبريل ارتفع بنسبة 5% وسجل ربح بمقدار 198 دولارا حتى أعلى مستوى تاريخي سجله، بينما منذ بداية موجة الصعود القوية الأخيرة في بداية شهر مارس ارتفع الذهب بنسبة 19% ليسجل ربح بمقدار 387 دولارا.

وتزايدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث ضربة عسكرية إيرانية تجاه الكيان الصهيوني كإجراء انتقامي بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا.

وتسبب هذا في ارتفاع مؤشر VIX الذي يقيس مؤشر التقلبات في الأسواق المالية والذي يسمى مؤشر الخوف، فقد ارتفع أمس الجمعة بنسبة 14.2% وهو أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف شهر أكتوبر 2023 ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر.

ونتيجة لهذا زاد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية العالمية بشكل حاد ليسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، وفي المقابل انخفض الأسهم الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي وسجل مؤشر الداو جونز الصناعي أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر.

وظهرت قوة الذهب بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي عندما ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى منذ 6 أشهر إلى جانب ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر، وكان من المفترض أن يتسبب هذا في دفع الذهب إلى التراجع بسبب العلاقة العكسية بينهم، ولكن الذهب استطاع الارتفاع بقوة وتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

يدل هذا على قوة الطلب على الذهب وقدرته على مواجهة التأثيرات السلبية الحالية، خاصة بعد أن تراجعت توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال شهر يونيو إلى 28% بالمقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أعلى من 60%.

وتراجعت توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر مارس، والتي جاءت بأعلى من التوقعات ليظهر ارتفاع على المستوى السنوي بنسبة 3.5% بأعلى من القراءة السابقة 3.2%.

وزاد تماسك التضخم الأمريكي من التوقعات أن البنك الفيدرالي لن يقبل على خفض الفائدة قريباً، وهو ما ظهر في محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بأن أعضاء البنك يرون أنهم في حاجة إلى مزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.

واستمر الذهب في الارتفاع بقوة بالرغم من كل هذه العوامل التي من المفترض أن تدفعه إلى الهبوط، وهو ما دفع مؤسسة جولدمان ساكس المالية إلى أن ترفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2024 إلى المستوى 2700 دولار للأونصة، بالمقارنة مع توقعاتها السابقة عند 2300 دولار للأونصة.