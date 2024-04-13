محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بدسوق

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى أعمال الرصف التمهيدية بشارع قويطة المتفرع من شارع الشركات بمركز دسوق، بمسطح 2500 متر وبتكلفة مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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