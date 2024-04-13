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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بدسوق

بتكلفة مليون جنيه

بدء رصف الطرق بدسوق
بدء رصف الطرق بدسوق
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى أعمال الرصف التمهيدية بشارع قويطة المتفرع من شارع الشركات بمركز دسوق، بمسطح 2500 متر وبتكلفة مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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محافظ كفرالشيخ كفرالشيخ هيئة العامة للطرق والكباري الخطة الاستثمارية لعام 2023 2024 رصف الطرق بدسوق