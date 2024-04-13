مركز البحوث الزراعية ينظم قافلة بيطرية مجانية في البحيرة

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، في الفترة من ١٣ إلى ١٨ أبريل ٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع د. إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية.

في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل، أن هذه القافلة ستقوم بفحص وعلاج الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، كما تعالج الطفيليات الداخلية والتجريع والتحصين.

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