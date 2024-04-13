اليوم.. شبورة كثيفة ونشاط رياح وطقس مائل للحرارة والعظمي بالقاهرة 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى ودافىء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد السبت شبورة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء .

وسيكون هناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد31 للعظمي والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 19 درجة .