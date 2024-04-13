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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز بأبو قرقاص.. صور

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز
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قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا بتفقد حالة مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، مما أسفر الحادث عن إصابة ٥٣ مواطنًا بإصابات خفيفة إلى متوسطة حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا يفيد بنشوب حريق أمس الجمعة، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي بحري مسجد النور مركز أبوقرقاص مما أسفر عن إصابة ٥٣ مصابًا تم نقلهم  إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي ومستشفى المنيا العام، كما تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي.
 

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