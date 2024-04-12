7 صور تثير الدهشة.. من هو شبيه مبارك الذي أشعل مواقع التواصل في مصر؟

أثار مقطع فيديو يُظهر شخصًا يشبه الرئيس الراحل حسني مبارك، دهشة واهتماماً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الأخيرة. الشخص الذي ظهر في الفيديو هو الموسيقار الهندي الشهير أبهيجيت بهاتاشاريا، وظهر خلال مشاركته في برنامج Indian Idol، حيث كان يقدم المساعدة لأحد المشتركين في الغناء.

شبيه مبارك الهندي

أبهيجيت بهاتاشاريا، المعروف بصوته الرخيم وأسلوبه المميز في الغناء، يُعتبر واحداً من أبرز الموسيقيين في الهند، وقد اشتهر بقدرته على إيصال المشاعر من خلال أدائه الموسيقي. وبالرغم من شهرته الكبيرة في الهند، إلا أن ظهوره في الفيديو وتشابه ملامحه مع ملامح الرئيس الراحل حسني مبارك، أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

تفاعل النشطاء بشكل كبير مع المقطع، حيث تداولوا الفيديو وأبدوا تعليقاتهم وآرائهم المتباينة بشأن التشابه بين الموسيقار الهندي والرئيس الراحل. ورغم أن الظاهرة لم تكن سببًا في إثارة الجدل السياسي، إلا أنها أثارت فضول الكثيرين وأثبتت مدى الانتشار الواسع للإعلام والتواصل عبر الإنترنت.

يُذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا، الذي وُلد في عائلة بنغالية، وصل إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن قرر ممارسة شغفه بالغناء والموسيقى. وعلى مدى مسيرته المهنية الطويلة، استطاع بهاتاشاريا أن يترك بصمة لا تُمحى في عالم الموسيقى الهندية، مما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى الجماهير.

على الرغم من أن الظاهرة ليست سوى حالة طريفة لا تحمل أية دلالات سياسية أو اجتماعية، إلا أنها تعكس قوة وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار والمعلومات وإثارة الحوار والنقاش بين الناس.